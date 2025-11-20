Hive Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena Hive Dollar (HBD) danas je $ 0.962809, s promjenom od 0.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HBD u USD je $ 0.962809 po HBD.

Hive Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 33,286,951, s količinom u optjecaju od 34.58M HBD. Tijekom posljednja 24 sata, HBD trgovao je između $ 0.885452 (niska) i $ 0.973369 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.97, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.424305.

U kratkoročnim performansama, HBD se kretao +0.05% u posljednjem satu i -8.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hive Dollar (HBD)

Tržišna kapitalizacija $ 33.29M$ 33.29M $ 33.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.29M$ 33.29M $ 33.29M Količina u optjecaju 34.58M 34.58M 34.58M Ukupna količina 34,578,786.659 34,578,786.659 34,578,786.659

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hive Dollar je $ 33.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HBD je 34.58M, s ukupnom količinom od 34578786.659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.29M.