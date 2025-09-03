Više o HIT

HIT Informacije o cijeni

HIT Službena web stranica

HIT Tokenomija

HIT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HitChain Logotip

HitChain Cijena (HIT)

Neuvršten

1 HIT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HitChain (HIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:13:41 (UTC+8)

HitChain (HIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104284
$ 0.00104284$ 0.00104284

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

HitChain (HIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIT je $ 0.00104284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HitChain (HIT)

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 23.37K
$ 23.37K$ 23.37K

61.44B
61.44B 61.44B

102,400,000,000.0
102,400,000,000.0 102,400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HitChain je $ 14.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIT je 61.44B, s ukupnom količinom od 102400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.37K.

HitChain (HIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HitChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HitChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HitChain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HitChain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+50.26%
60 dana$ 0-77.12%
90 dana$ 0--

Što je HitChain (HIT)

HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs HitChain (HIT)

Službena web-stranica

HitChain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HitChain (HIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HitChain (HIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HitChain.

Provjerite HitChain predviđanje cijene sada!

HIT u lokalnim valutama

HitChain (HIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HitChain (HIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HitChain (HIT)

Koliko HitChain (HIT) vrijedi danas?
Cijena HIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIT u USD?
Trenutačna cijena HIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HitChain?
Tržišna kapitalizacija za HIT je $ 14.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIT?
Količina u optjecaju za HIT je 61.44B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIT?
HIT je postigao ATH cijenu od 0.00104284 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIT?
HIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIT?
24-satni obujam trgovanja za HIT je -- USD.
Hoće li HIT još narasti ove godine?
HIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:13:41 (UTC+8)

HitChain (HIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.