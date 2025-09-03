HitChain (HIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00104284$ 0.00104284 $ 0.00104284 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

HitChain (HIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIT je $ 0.00104284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HitChain (HIT)

Tržišna kapitalizacija $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Količina u optjecaju 61.44B 61.44B 61.44B Ukupna količina 102,400,000,000.0 102,400,000,000.0 102,400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HitChain je $ 14.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIT je 61.44B, s ukupnom količinom od 102400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.37K.