History of Pepe (HOPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00131568 $ 0.00131568 $ 0.00131568 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00131568$ 0.00131568 $ 0.00131568 Najviša cijena ikada $ 0.00683677$ 0.00683677 $ 0.00683677 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +3.92% Promjena cijene (7D) -15.00% Promjena cijene (7D) -15.00%

History of Pepe (HOPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00130952. Tijekom protekla 24 sata, HOPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00131568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOPE je $ 0.00683677, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOPE se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +3.92% u posljednjih 24 sata i -15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu History of Pepe (HOPE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija History of Pepe je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOPE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.