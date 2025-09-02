His name gort (GORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01126022$ 0.01126022 $ 0.01126022 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.58% Promjena cijene (7D) -8.78% Promjena cijene (7D) -8.78%

His name gort (GORT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GORT je $ 0.01126022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GORT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.58% u posljednjih 24 sata i -8.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu His name gort (GORT)

Tržišna kapitalizacija $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,939,018.632006 999,939,018.632006 999,939,018.632006

Trenutačna tržišna kapitalizacija His name gort je $ 61.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GORT je 999.94M, s ukupnom količinom od 999939018.632006. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.99K.