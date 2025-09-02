Hippius (SN75) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 24-satna najniža cijena $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 24-satna najviša cijena $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Najviša cijena ikada $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Najniža cijena $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -6.99% Promjena cijene (7D) +5.43% Promjena cijene (7D) +5.43%

Hippius (SN75) cijena u stvarnom vremenu je $2.48. Tijekom protekla 24 sata, SN75trgovalo je između najniže cijene $ 2.38 i najviše cijene $ 2.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN75 je $ 9.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.27.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN75 se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -6.99% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hippius (SN75)

Tržišna kapitalizacija $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Količina u optjecaju 2.04M 2.04M 2.04M Ukupna količina 2,038,118.886422492 2,038,118.886422492 2,038,118.886422492

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hippius je $ 5.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN75 je 2.04M, s ukupnom količinom od 2038118.886422492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.06M.