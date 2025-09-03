Hipo Staked TON (HTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 24-satna najniža cijena $ 3.39 $ 3.39 $ 3.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 24-satna najviša cijena $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 Najviša cijena ikada $ 8.35$ 8.35 $ 8.35 Najniža cijena $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 Promjena cijene (1H) +0.86% Promjena cijene (1D) +2.40% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Hipo Staked TON (HTON) cijena u stvarnom vremenu je $3.39. Tijekom protekla 24 sata, HTONtrgovalo je između najniže cijene $ 3.1 i najviše cijene $ 3.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTON je $ 8.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.51.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTON se promijenio za +0.86% u posljednjih sat vremena, +2.40% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hipo Staked TON (HTON)

Tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 554.82K 554.82K 554.82K Ukupna količina 804,913.151573173 804,913.151573173 804,913.151573173

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hipo Staked TON je $ 1.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HTON je 554.82K, s ukupnom količinom od 804913.151573173. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.