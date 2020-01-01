Hipo Governance Token (HPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hipo Governance Token (HPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hipo Governance Token (HPO) Informacije Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Službena web stranica: https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hipo Governance Token (HPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M Ukupna količina: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Količina u optjecaju: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Povijesni maksimum: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Povijesni minimum: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Trenutna cijena: $ 0.00859927 $ 0.00859927 $ 0.00859927 Saznajte više o cijeni Hipo Governance Token (HPO)

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hipo Governance Token (HPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HPO tokena, istražite HPO cijenu tokena uživo!

