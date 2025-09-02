Više o HPO

Hipo Governance Token Logotip

Hipo Governance Token Cijena (HPO)

Neuvršten

1 HPO u USD cijena uživo:

$0.0089552
$0.0089552
+6.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Hipo Governance Token (HPO)
Hipo Governance Token (HPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00838127
24-satna najniža cijena
$ 0.00940035
24-satna najviša cijena

$ 0.00838127
$ 0.00940035
$ 0.04170969
$ 0.00471671
-1.64%

+6.63%

-3.17%

-3.17%

Hipo Governance Token (HPO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00894492. Tijekom protekla 24 sata, HPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00838127 i najviše cijene $ 0.00940035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HPO je $ 0.04170969, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00471671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HPO se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, +6.63% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hipo Governance Token (HPO)

$ 7.13M
--
$ 8.92M
796.92M
996,918,715.745247
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hipo Governance Token je $ 7.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HPO je 796.92M, s ukupnom količinom od 996918715.745247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.92M.

Hipo Governance Token (HPO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hipo Governance Token u USD iznosila je $ +0.00055629.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hipo Governance Token u USD iznosila je $ -0.0008024398.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hipo Governance Token u USD iznosila je $ -0.0000766749.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hipo Governance Token u USD iznosila je $ -0.001378838667253501.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00055629+6.63%
30 dana$ -0.0008024398-8.97%
60 dana$ -0.0000766749-0.85%
90 dana$ -0.001378838667253501-13.35%

Što je Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hipo Governance Token (HPO)

Službena web-stranica

Hipo Governance Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hipo Governance Token (HPO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hipo Governance Token (HPO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hipo Governance Token.

Provjerite Hipo Governance Token predviđanje cijene sada!

HPO u lokalnim valutama

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hipo Governance Token (HPO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HPO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hipo Governance Token (HPO)

Koliko Hipo Governance Token (HPO) vrijedi danas?
Cijena HPO uživo u USD je 0.00894492 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HPO u USD?
Trenutačna cijena HPO u USD je $ 0.00894492. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hipo Governance Token?
Tržišna kapitalizacija za HPO je $ 7.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HPO?
Količina u optjecaju za HPO je 796.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HPO?
HPO je postigao ATH cijenu od 0.04170969 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HPO?
HPO je vidio ATL cijenu od 0.00471671 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HPO?
24-satni obujam trgovanja za HPO je -- USD.
Hoće li HPO još narasti ove godine?
HPO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HPO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
