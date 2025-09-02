Hipo Governance Token (HPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00838127 24-satna najviša cijena $ 0.00940035 Najviša cijena ikada $ 0.04170969 Najniža cijena $ 0.00471671 Promjena cijene (1H) -1.64% Promjena cijene (1D) +6.63% Promjena cijene (7D) -3.17%

Hipo Governance Token (HPO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00894492. Tijekom protekla 24 sata, HPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00838127 i najviše cijene $ 0.00940035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HPO je $ 0.04170969, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00471671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HPO se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, +6.63% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hipo Governance Token (HPO)

Tržišna kapitalizacija $ 7.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.92M Količina u optjecaju 796.92M Ukupna količina 996,918,715.745247

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hipo Governance Token je $ 7.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HPO je 796.92M, s ukupnom količinom od 996918715.745247. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.92M.