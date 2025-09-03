Hinagi (HINAGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -0.73% Promjena cijene (7D) -0.73%

Hinagi (HINAGI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HINAGItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HINAGI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HINAGI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hinagi (HINAGI)

Tržišna kapitalizacija $ 36.72K$ 36.72K $ 36.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.72K$ 36.72K $ 36.72K Količina u optjecaju 588.80M 588.80M 588.80M Ukupna količina 588,800,000.0 588,800,000.0 588,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hinagi je $ 36.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HINAGI je 588.80M, s ukupnom količinom od 588800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.72K.