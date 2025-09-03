Himitsu (HIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00154528$ 0.00154528 $ 0.00154528 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) +1.22% Promjena cijene (7D) +4.23% Promjena cijene (7D) +4.23%

Himitsu (HIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIM je $ 0.00154528, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIM se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i +4.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Himitsu (HIM)

Tržišna kapitalizacija $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Količina u optjecaju 967.55M 967.55M 967.55M Ukupna količina 967,554,749.0 967,554,749.0 967,554,749.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Himitsu je $ 15.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIM je 967.55M, s ukupnom količinom od 967554749.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.60K.