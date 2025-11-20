hikikomori Cijena danas

Trenutačna cijena hikikomori (HIKI) danas je $ 0.00002731, s promjenom od 3.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HIKI u USD je $ 0.00002731 po HIKI.

hikikomori trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27,531, s količinom u optjecaju od 1.00B HIKI. Tijekom posljednja 24 sata, HIKI trgovao je između $ 0.00002445 (niska) i $ 0.00002894 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0008482, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002445.

U kratkoročnim performansama, HIKI se kretao -0.24% u posljednjem satu i -27.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu hikikomori (HIKI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

