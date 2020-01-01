Hiero Terminal (HTERM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hiero Terminal (HTERM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hiero Terminal (HTERM) Informacije Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles. Službena web stranica: https://hiero.ai Kupi HTERM odmah!

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hiero Terminal (HTERM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.65K $ 69.65K $ 69.65K Ukupna količina: $ 812.57M $ 812.57M $ 812.57M Količina u optjecaju: $ 812.57M $ 812.57M $ 812.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.65K $ 69.65K $ 69.65K Povijesni maksimum: $ 0.03376994 $ 0.03376994 $ 0.03376994 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Hiero Terminal (HTERM)

Hiero Terminal (HTERM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hiero Terminal (HTERM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HTERM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HTERM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HTERM tokena, istražite HTERM cijenu tokena uživo!

HTERM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HTERM? Naša HTERM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HTERM predviđanje cijene tokena odmah!

