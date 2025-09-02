Hiero Terminal (HTERM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03376994$ 0.03376994 $ 0.03376994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) +3.79% Promjena cijene (7D) +3.79%

Hiero Terminal (HTERM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HTERMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HTERM je $ 0.03376994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HTERM se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hiero Terminal (HTERM)

Tržišna kapitalizacija $ 68.03K$ 68.03K $ 68.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.03K$ 68.03K $ 68.03K Količina u optjecaju 812.58M 812.58M 812.58M Ukupna količina 812,580,893.209816 812,580,893.209816 812,580,893.209816

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hiero Terminal je $ 68.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HTERM je 812.58M, s ukupnom količinom od 812580893.209816. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.03K.