Hiblocks (HIBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02503452$ 0.02503452 $ 0.02503452 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +1.42% Promjena cijene (7D) +1.42%

Hiblocks (HIBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIBS je $ 0.02503452, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIBS se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hiblocks (HIBS)

Tržišna kapitalizacija $ 42.72K$ 42.72K $ 42.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K Količina u optjecaju 11.88B 11.88B 11.88B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hiblocks je $ 42.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIBS je 11.88B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.95K.