Hibernates Logotip

Hibernates Cijena (HIBER)

Neuvršten

1 HIBER u USD cijena uživo:

--
----
-6.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hibernates (HIBER)
Hibernates (HIBER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01204488
$ 0.01204488$ 0.01204488

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-6.70%

-24.66%

-24.66%

Hibernates (HIBER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIBERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIBER je $ 0.01204488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIBER se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -6.70% u posljednjih 24 sata i -24.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hibernates (HIBER)

$ 95.54K
$ 95.54K$ 95.54K

--
----

$ 95.54K
$ 95.54K$ 95.54K

999.79M
999.79M 999.79M

999,792,682.648761
999,792,682.648761 999,792,682.648761

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hibernates je $ 95.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIBER je 999.79M, s ukupnom količinom od 999792682.648761. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.54K.

Hibernates (HIBER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hibernates u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hibernates u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hibernates u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hibernates u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.70%
30 dana$ 0-25.39%
60 dana$ 0-71.46%
90 dana$ 0--

Što je Hibernates (HIBER)

AI Infrastructure Layer for Developers Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life. Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation. Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Developers can easily integrate these models into their applications via APIs, SDKs, or direct deployment, ensuring seamless compatibility with existing systems.

Resurs Hibernates (HIBER)

Službena web-stranica

Hibernates Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hibernates (HIBER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hibernates (HIBER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hibernates.

Provjerite Hibernates predviđanje cijene sada!

HIBER u lokalnim valutama

Hibernates (HIBER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hibernates (HIBER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIBER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hibernates (HIBER)

Koliko Hibernates (HIBER) vrijedi danas?
Cijena HIBER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIBER u USD?
Trenutačna cijena HIBER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hibernates?
Tržišna kapitalizacija za HIBER je $ 95.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIBER?
Količina u optjecaju za HIBER je 999.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIBER?
HIBER je postigao ATH cijenu od 0.01204488 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIBER?
HIBER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIBER?
24-satni obujam trgovanja za HIBER je -- USD.
Hoće li HIBER još narasti ove godine?
HIBER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIBER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.