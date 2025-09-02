Hibernates (HIBER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01204488$ 0.01204488 $ 0.01204488 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) -6.70% Promjena cijene (7D) -24.66% Promjena cijene (7D) -24.66%

Hibernates (HIBER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIBERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIBER je $ 0.01204488, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIBER se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -6.70% u posljednjih 24 sata i -24.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hibernates (HIBER)

Tržišna kapitalizacija $ 95.54K$ 95.54K $ 95.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 95.54K$ 95.54K $ 95.54K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,792,682.648761 999,792,682.648761 999,792,682.648761

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hibernates je $ 95.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIBER je 999.79M, s ukupnom količinom od 999792682.648761. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 95.54K.