Hexly Cijena danas

Trenutačna cijena Hexly ($HEX) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $HEX u USD je -- po $HEX.

Hexly trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,610.21, s količinom u optjecaju od 100.00M $HEX. Tijekom posljednja 24 sata, $HEX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00383109, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, $HEX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hexly ($HEX)

Tržišna kapitalizacija $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hexly je $ 10.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $HEX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61K.