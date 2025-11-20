Hexagon Cijena danas

Trenutačna cijena Hexagon (HEXA) danas je --, s promjenom od 3.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HEXA u USD je -- po HEXA.

Hexagon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,076, s količinom u optjecaju od 1.56T HEXA. Tijekom posljednja 24 sata, HEXA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HEXA se kretao -- u posljednjem satu i -24.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hexagon (HEXA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.08K$ 40.08K $ 40.08K Količina u optjecaju 1.56T 1.56T 1.56T Ukupna količina 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hexagon je $ 40.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEXA je 1.56T, s ukupnom količinom od 1555369000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.08K.