Hex Trust USD (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.990179 $ 0.990179 $ 0.990179 24-satna najniža cijena $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.990179$ 0.990179 $ 0.990179 24-satna najviša cijena $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Najviša cijena ikada $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Najniža cijena $ 0.53504$ 0.53504 $ 0.53504 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.06%

Hex Trust USD (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.998102. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990179 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.53504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hex Trust USD (USDX)

Tržišna kapitalizacija $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Količina u optjecaju 34.29M 34.29M 34.29M Ukupna količina 34,288,866.78 34,288,866.78 34,288,866.78

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hex Trust USD je $ 34.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 34.29M, s ukupnom količinom od 34288866.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.22M.