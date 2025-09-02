Više o USDX

Hex Trust USD Logotip

Hex Trust USD Cijena (USDX)

Neuvršten

1 USDX u USD cijena uživo:

$0.998096
$0.998096$0.998096
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Hex Trust USD (USDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:19:18 (UTC+8)

Hex Trust USD (USDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.990179
$ 0.990179$ 0.990179
24-satna najniža cijena
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24-satna najviša cijena

$ 0.990179
$ 0.990179$ 0.990179

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 0.53504
$ 0.53504$ 0.53504

+0.04%

+0.04%

-0.06%

-0.06%

Hex Trust USD (USDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.998102. Tijekom protekla 24 sata, USDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990179 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDX je $ 1.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.53504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDX se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hex Trust USD (USDX)

$ 34.22M
$ 34.22M$ 34.22M

--
----

$ 34.22M
$ 34.22M$ 34.22M

34.29M
34.29M 34.29M

34,288,866.78
34,288,866.78 34,288,866.78

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hex Trust USD je $ 34.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDX je 34.29M, s ukupnom količinom od 34288866.78. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.22M.

Hex Trust USD (USDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hex Trust USD u USD iznosila je $ +0.00040564.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hex Trust USD u USD iznosila je $ +0.0006128346.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hex Trust USD u USD iznosila je $ -0.0022202778.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hex Trust USD u USD iznosila je $ +0.0128433573330241.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00040564+0.04%
30 dana$ +0.0006128346+0.06%
60 dana$ -0.0022202778-0.22%
90 dana$ +0.0128433573330241+1.30%

Što je Hex Trust USD (USDX)

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

Resurs Hex Trust USD (USDX)

Službena web-stranica

Hex Trust USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hex Trust USD (USDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hex Trust USD (USDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hex Trust USD.

Provjerite Hex Trust USD predviđanje cijene sada!

USDX u lokalnim valutama

Hex Trust USD (USDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hex Trust USD (USDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hex Trust USD (USDX)

Koliko Hex Trust USD (USDX) vrijedi danas?
Cijena USDX uživo u USD je 0.998102 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDX u USD?
Trenutačna cijena USDX u USD je $ 0.998102. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hex Trust USD?
Tržišna kapitalizacija za USDX je $ 34.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDX?
Količina u optjecaju za USDX je 34.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDX?
USDX je postigao ATH cijenu od 1.34 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDX?
USDX je vidio ATL cijenu od 0.53504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDX?
24-satni obujam trgovanja za USDX je -- USD.
Hoće li USDX još narasti ove godine?
USDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:19:18 (UTC+8)

Hex Trust USD (USDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

