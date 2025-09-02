Hex Orange Address (HOA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00443868 $ 0.00443868 $ 0.00443868 24-satna najniža cijena $ 0.0048221 $ 0.0048221 $ 0.0048221 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00443868$ 0.00443868 $ 0.00443868 24-satna najviša cijena $ 0.0048221$ 0.0048221 $ 0.0048221 Najviša cijena ikada $ 0.073213$ 0.073213 $ 0.073213 Najniža cijena $ 0.00114763$ 0.00114763 $ 0.00114763 Promjena cijene (1H) -0.96% Promjena cijene (1D) -4.70% Promjena cijene (7D) -15.87% Promjena cijene (7D) -15.87%

Hex Orange Address (HOA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00458221. Tijekom protekla 24 sata, HOAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00443868 i najviše cijene $ 0.0048221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOA je $ 0.073213, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00114763.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOA se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -4.70% u posljednjih 24 sata i -15.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hex Orange Address (HOA)

Tržišna kapitalizacija $ 688.10K$ 688.10K $ 688.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 688.10K$ 688.10K $ 688.10K Količina u optjecaju 150.17M 150.17M 150.17M Ukupna količina 150,166,853.0 150,166,853.0 150,166,853.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hex Orange Address je $ 688.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HOA je 150.17M, s ukupnom količinom od 150166853.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 688.10K.