Hestia (HESTIA) Informacije HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Službena web stranica: https://ultraroundmoney.com/hestia Bijela knjiga: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf Kupi HESTIA odmah!

Hestia (HESTIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hestia (HESTIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ukupna količina: $ 559.64K $ 559.64K $ 559.64K Količina u optjecaju: $ 559.64K $ 559.64K $ 559.64K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Povijesni maksimum: $ 3.1 $ 3.1 $ 3.1 Povijesni minimum: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Trenutna cijena: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Saznajte više o cijeni Hestia (HESTIA)

Hestia (HESTIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hestia (HESTIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HESTIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HESTIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HESTIA tokena, istražite HESTIA cijenu tokena uživo!

