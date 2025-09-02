Hestia (HESTIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 24-satna najniža cijena $ 3.03 $ 3.03 $ 3.03 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.77$ 2.77 $ 2.77 24-satna najviša cijena $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Najviša cijena ikada $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Najniža cijena $ 0.668389$ 0.668389 $ 0.668389 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +4.32% Promjena cijene (7D) +41.98% Promjena cijene (7D) +41.98%

Hestia (HESTIA) cijena u stvarnom vremenu je $2.89. Tijekom protekla 24 sata, HESTIAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.77 i najviše cijene $ 3.03, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HESTIA je $ 3.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.668389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HESTIA se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +4.32% u posljednjih 24 sata i +41.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hestia (HESTIA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Količina u optjecaju 562.83K 562.83K 562.83K Ukupna količina 562,825.9971295323 562,825.9971295323 562,825.9971295323

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hestia je $ 1.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HESTIA je 562.83K, s ukupnom količinom od 562825.9971295323. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.63M.