HeroesChained (HEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00134026 $ 0.00134026 $ 0.00134026 24-satna najniža cijena $ 0.00136329 $ 0.00136329 $ 0.00136329 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00134026$ 0.00134026 $ 0.00134026 24-satna najviša cijena $ 0.00136329$ 0.00136329 $ 0.00136329 Najviša cijena ikada $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Najniža cijena $ 0.00120063$ 0.00120063 $ 0.00120063 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -3.96% Promjena cijene (7D) -3.96%

HeroesChained (HEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00134293. Tijekom protekla 24 sata, HECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00134026 i najviše cijene $ 0.00136329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEC je $ 3.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00120063.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HeroesChained (HEC)

Tržišna kapitalizacija $ 66.93K$ 66.93K $ 66.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.29K$ 134.29K $ 134.29K Količina u optjecaju 49.84M 49.84M 49.84M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HeroesChained je $ 66.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEC je 49.84M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.29K.