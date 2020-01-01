Heroes of NFT (HON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Heroes of NFT (HON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game's future thus they'll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Službena web stranica: https://heroesofnft.com

Heroes of NFT (HON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Heroes of NFT (HON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 587.79K $ 587.79K $ 587.79K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 86.46M $ 86.46M $ 86.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Povijesni maksimum: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 Povijesni minimum: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Trenutna cijena: $ 0.00675522 $ 0.00675522 $ 0.00675522

Heroes of NFT (HON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Heroes of NFT (HON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

