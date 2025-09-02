Heroes of NFT (HON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00630449 $ 0.00630449 $ 0.00630449 24-satna najniža cijena $ 0.00677221 $ 0.00677221 $ 0.00677221 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00630449$ 0.00630449 $ 0.00630449 24-satna najviša cijena $ 0.00677221$ 0.00677221 $ 0.00677221 Najviša cijena ikada $ 0.427491$ 0.427491 $ 0.427491 Najniža cijena $ 0.0026069$ 0.0026069 $ 0.0026069 Promjena cijene (1H) -1.41% Promjena cijene (1D) +1.21% Promjena cijene (7D) +2.92% Promjena cijene (7D) +2.92%

Heroes of NFT (HON) cijena u stvarnom vremenu je $0.00666987. Tijekom protekla 24 sata, HONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00630449 i najviše cijene $ 0.00677221, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HON je $ 0.427491, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0026069.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HON se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i +2.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heroes of NFT (HON)

Tržišna kapitalizacija $ 577.16K$ 577.16K $ 577.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Količina u optjecaju 86.40M 86.40M 86.40M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heroes of NFT je $ 577.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HON je 86.40M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.34M.