Hermy The Stallion (HERMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02758415$ 0.02758415 $ 0.02758415 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) -2.17% Promjena cijene (7D) -2.17%

Hermy The Stallion (HERMY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HERMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERMY je $ 0.02758415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERMY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -2.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermy The Stallion (HERMY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Količina u optjecaju 959.21M 959.21M 959.21M Ukupna količina 959,209,140.0 959,209,140.0 959,209,140.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermy The Stallion je $ 7.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERMY je 959.21M, s ukupnom količinom od 959209140.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.87K.