Hermetica USDh (USDH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999334 24-satna najniža cijena $ 1.001 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.005 Najniža cijena $ 0.99679 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.05%

Hermetica USDh (USDH) cijena u stvarnom vremenu je $0.999695. Tijekom protekla 24 sata, USDHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999334 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDH je $ 1.005, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.99679.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDH se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermetica USDh (USDH)

Tržišna kapitalizacija $ 6.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.33M Količina u optjecaju 6.33M Ukupna količina 6,327,716.49493232

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermetica USDh je $ 6.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDH je 6.33M, s ukupnom količinom od 6327716.49493232. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.33M.