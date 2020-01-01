Hermes DAO (HMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hermes DAO (HMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hermes DAO (HMX) Informacije Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Službena web stranica: https://hermes-dao.io/ Bijela knjiga: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Kupi HMX odmah!

Hermes DAO (HMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hermes DAO (HMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.63K $ 29.63K $ 29.63K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 92.21M $ 92.21M $ 92.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.15K $ 32.15K $ 32.15K Povijesni maksimum: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032147 $ 0.00032147 $ 0.00032147 Saznajte više o cijeni Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO (HMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hermes DAO (HMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HMX tokena, istražite HMX cijenu tokena uživo!

