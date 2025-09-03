Više o HMX

HMX Informacije o cijeni

HMX Bijela knjiga

HMX Službena web stranica

HMX Tokenomija

HMX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hermes DAO Logotip

Hermes DAO Cijena (HMX)

Neuvršten

1 HMX u USD cijena uživo:

$0.00032147
$0.00032147$0.00032147
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hermes DAO (HMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:13:07 (UTC+8)

Hermes DAO (HMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03224032
$ 0.03224032$ 0.03224032

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.87%

+3.87%

Hermes DAO (HMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMX je $ 0.03224032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermes DAO (HMX)

$ 29.61K
$ 29.61K$ 29.61K

--
----

$ 32.15K
$ 32.15K$ 32.15K

92.12M
92.12M 92.12M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes DAO je $ 29.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HMX je 92.12M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.15K.

Hermes DAO (HMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hermes DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hermes DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hermes DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hermes DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+2.87%
60 dana$ 0+5.95%
90 dana$ 0--

Što je Hermes DAO (HMX)

Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Hermes DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hermes DAO (HMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hermes DAO (HMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hermes DAO.

Provjerite Hermes DAO predviđanje cijene sada!

HMX u lokalnim valutama

Hermes DAO (HMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hermes DAO (HMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hermes DAO (HMX)

Koliko Hermes DAO (HMX) vrijedi danas?
Cijena HMX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HMX u USD?
Trenutačna cijena HMX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hermes DAO?
Tržišna kapitalizacija za HMX je $ 29.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HMX?
Količina u optjecaju za HMX je 92.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HMX?
HMX je postigao ATH cijenu od 0.03224032 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HMX?
HMX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HMX?
24-satni obujam trgovanja za HMX je -- USD.
Hoće li HMX još narasti ove godine?
HMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:13:07 (UTC+8)

Hermes DAO (HMX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.