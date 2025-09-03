Hermes DAO (HMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03224032$ 0.03224032 $ 0.03224032 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.87% Promjena cijene (7D) +3.87%

Hermes DAO (HMX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HMX je $ 0.03224032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HMX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermes DAO (HMX)

Tržišna kapitalizacija $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Količina u optjecaju 92.12M 92.12M 92.12M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes DAO je $ 29.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HMX je 92.12M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.15K.