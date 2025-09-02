Hermes AI Investment Fund (HERMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.84% Promjena cijene (1D) -1.66% Promjena cijene (7D) -1.48% Promjena cijene (7D) -1.48%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HERMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERMES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERMES se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -1.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Tržišna kapitalizacija $ 83.83K$ 83.83K $ 83.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.50K$ 93.50K $ 93.50K Količina u optjecaju 896.62B 896.62B 896.62B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes AI Investment Fund je $ 83.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERMES je 896.62B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.50K.