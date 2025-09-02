Hermes AI Investment Fund Cijena (HERMES)
+0.84%
-1.66%
-1.48%
-1.48%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HERMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERMES je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERMES se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -1.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hermes AI Investment Fund je $ 83.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERMES je 896.62B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.50K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hermes AI Investment Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hermes AI Investment Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hermes AI Investment Fund u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hermes AI Investment Fund u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.66%
|30 dana
|$ 0
|-19.40%
|60 dana
|$ 0
|-46.07%
|90 dana
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
