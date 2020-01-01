Herity Network (HER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Herity Network (HER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Herity Network (HER) Informacije Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive. Službena web stranica: https://herity.io/ Kupi HER odmah!

Herity Network (HER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Herity Network (HER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 114.47K $ 114.47K $ 114.47K Ukupna količina: $ 95.00M $ 95.00M $ 95.00M Količina u optjecaju: $ 47.40M $ 47.40M $ 47.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 229.42K $ 229.42K $ 229.42K Povijesni maksimum: $ 0.04759418 $ 0.04759418 $ 0.04759418 Povijesni minimum: $ 0.00231474 $ 0.00231474 $ 0.00231474 Trenutna cijena: $ 0.0024183 $ 0.0024183 $ 0.0024183 Saznajte više o cijeni Herity Network (HER)

Herity Network (HER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Herity Network (HER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HER tokena, istražite HER cijenu tokena uživo!

HER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HER? Naša HER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HER predviđanje cijene tokena odmah!

