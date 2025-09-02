Herity Network (HER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0024129 $ 0.0024129 $ 0.0024129 24-satna najniža cijena $ 0.00245108 $ 0.00245108 $ 0.00245108 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0024129$ 0.0024129 $ 0.0024129 24-satna najviša cijena $ 0.00245108$ 0.00245108 $ 0.00245108 Najviša cijena ikada $ 0.04759418$ 0.04759418 $ 0.04759418 Najniža cijena $ 0.00231474$ 0.00231474 $ 0.00231474 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -5.87% Promjena cijene (7D) -5.87%

Herity Network (HER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00245066. Tijekom protekla 24 sata, HERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024129 i najviše cijene $ 0.00245108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HER je $ 0.04759418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00231474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Herity Network (HER)

Tržišna kapitalizacija $ 116.16K$ 116.16K $ 116.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.81K$ 232.81K $ 232.81K Količina u optjecaju 47.40M 47.40M 47.40M Ukupna količina 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Herity Network je $ 116.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HER je 47.40M, s ukupnom količinom od 95000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.81K.