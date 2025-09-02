Herity Network Cijena (HER)
Herity Network (HER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00245066. Tijekom protekla 24 sata, HERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024129 i najviše cijene $ 0.00245108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HER je $ 0.04759418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00231474.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -5.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Herity Network je $ 116.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HER je 47.40M, s ukupnom količinom od 95000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.81K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Herity Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Herity Network u USD iznosila je $ +0.0000270712.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Herity Network u USD iznosila je $ +0.0000771114.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Herity Network u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.06%
|30 dana
|$ +0.0000270712
|+1.10%
|60 dana
|$ +0.0000771114
|+3.15%
|90 dana
|$ 0
|--
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
Razumijevanje tokenomike Herity Network (HER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HER opsežnoj tokenomici tokena odmah!
