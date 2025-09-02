HERBCOIN (HERB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.140087 24-satna najviša cijena $ 0.168324 Najviša cijena ikada $ 0.40991 Najniža cijena $ 0.03904678 Promjena cijene (1H) +4.35% Promjena cijene (1D) -12.50% Promjena cijene (7D) +12.90%

HERBCOIN (HERB) cijena u stvarnom vremenu je $0.146462. Tijekom protekla 24 sata, HERBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.140087 i najviše cijene $ 0.168324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERB je $ 0.40991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03904678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERB se promijenio za +4.35% u posljednjih sat vremena, -12.50% u posljednjih 24 sata i +12.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HERBCOIN (HERB)

Tržišna kapitalizacija $ 13.52M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.65M Količina u optjecaju 92.31M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HERBCOIN je $ 13.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERB je 92.31M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.65M.