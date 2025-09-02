Više o HERB

HERB Informacije o cijeni

HERB Bijela knjiga

HERB Službena web stranica

HERB Tokenomija

HERB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

HERBCOIN Logotip

HERBCOIN Cijena (HERB)

Neuvršten

1 HERB u USD cijena uživo:

$0.146462
$0.146462$0.146462
-12.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena HERBCOIN (HERB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:19:09 (UTC+8)

HERBCOIN (HERB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.140087
$ 0.140087$ 0.140087
24-satna najniža cijena
$ 0.168324
$ 0.168324$ 0.168324
24-satna najviša cijena

$ 0.140087
$ 0.140087$ 0.140087

$ 0.168324
$ 0.168324$ 0.168324

$ 0.40991
$ 0.40991$ 0.40991

$ 0.03904678
$ 0.03904678$ 0.03904678

+4.35%

-12.50%

+12.90%

+12.90%

HERBCOIN (HERB) cijena u stvarnom vremenu je $0.146462. Tijekom protekla 24 sata, HERBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.140087 i najviše cijene $ 0.168324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERB je $ 0.40991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03904678.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERB se promijenio za +4.35% u posljednjih sat vremena, -12.50% u posljednjih 24 sata i +12.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu HERBCOIN (HERB)

$ 13.52M
$ 13.52M$ 13.52M

--
----

$ 14.65M
$ 14.65M$ 14.65M

92.31M
92.31M 92.31M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija HERBCOIN je $ 13.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERB je 92.31M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.65M.

HERBCOIN (HERB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz HERBCOIN u USD iznosila je $ -0.0209366647524005.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz HERBCOIN u USD iznosila je $ -0.0160036830.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz HERBCOIN u USD iznosila je $ -0.0047598685.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz HERBCOIN u USD iznosila je $ -0.06235931517841288.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0209366647524005-12.50%
30 dana$ -0.0160036830-10.92%
60 dana$ -0.0047598685-3.24%
90 dana$ -0.06235931517841288-29.86%

Što je HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

HERBCOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će HERBCOIN (HERB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših HERBCOIN (HERB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za HERBCOIN.

Provjerite HERBCOIN predviđanje cijene sada!

HERB u lokalnim valutama

HERBCOIN (HERB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike HERBCOIN (HERB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HERB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o HERBCOIN (HERB)

Koliko HERBCOIN (HERB) vrijedi danas?
Cijena HERB uživo u USD je 0.146462 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HERB u USD?
Trenutačna cijena HERB u USD je $ 0.146462. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija HERBCOIN?
Tržišna kapitalizacija za HERB je $ 13.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HERB?
Količina u optjecaju za HERB je 92.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HERB?
HERB je postigao ATH cijenu od 0.40991 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HERB?
HERB je vidio ATL cijenu od 0.03904678 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HERB?
24-satni obujam trgovanja za HERB je -- USD.
Hoće li HERB još narasti ove godine?
HERB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HERB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:19:09 (UTC+8)

HERBCOIN (HERB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.