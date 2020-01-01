Hera Finance (HERA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hera Finance (HERA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hera Finance (HERA) Informacije Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs. Službena web stranica: https://hera.finance/ Bijela knjiga: https://docs.hera.finance Kupi HERA odmah!

Hera Finance (HERA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hera Finance (HERA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Povijesni maksimum: $ 10.45 $ 10.45 $ 10.45 Povijesni minimum: $ 0.150886 $ 0.150886 $ 0.150886 Trenutna cijena: $ 0.675619 $ 0.675619 $ 0.675619 Saznajte više o cijeni Hera Finance (HERA)

Hera Finance (HERA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hera Finance (HERA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HERA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HERA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HERA tokena, istražite HERA cijenu tokena uživo!

HERA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HERA? Naša HERA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HERA predviđanje cijene tokena odmah!

