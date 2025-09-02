Hera Finance (HERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.664823 24-satna najviša cijena $ 0.788467 Najviša cijena ikada $ 10.45 Najniža cijena $ 0.150886 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.69% Promjena cijene (7D) +9.93%

Hera Finance (HERA) cijena u stvarnom vremenu je $0.774768. Tijekom protekla 24 sata, HERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.664823 i najviše cijene $ 0.788467, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERA je $ 10.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.150886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERA se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.69% u posljednjih 24 sata i +9.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hera Finance (HERA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.59M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.75M Količina u optjecaju 4.64M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hera Finance je $ 3.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERA je 4.64M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.75M.