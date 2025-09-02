Henlo Kart (KART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -24.90% Promjena cijene (7D) -44.10% Promjena cijene (7D) -44.10%

Henlo Kart (KART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KART je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KART se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -24.90% u posljednjih 24 sata i -44.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Henlo Kart (KART)

Tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Količina u optjecaju 210.69T 210.69T 210.69T Ukupna količina 210,690,000,000,000.0 210,690,000,000,000.0 210,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Henlo Kart je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KART je 210.69T, s ukupnom količinom od 210690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.