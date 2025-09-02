Više o KART

KART Informacije o cijeni

KART Bijela knjiga

KART Službena web stranica

KART Tokenomija

KART Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Henlo Kart Logotip

Henlo Kart Cijena (KART)

Neuvršten

1 KART u USD cijena uživo:

--
----
-24.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Henlo Kart (KART)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:58:42 (UTC+8)

Henlo Kart (KART) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-24.90%

-44.10%

-44.10%

Henlo Kart (KART) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KARTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KART je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KART se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -24.90% u posljednjih 24 sata i -44.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Henlo Kart (KART)

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

210.69T
210.69T 210.69T

210,690,000,000,000.0
210,690,000,000,000.0 210,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Henlo Kart je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KART je 210.69T, s ukupnom količinom od 210690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.28M.

Henlo Kart (KART) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Henlo Kart u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Henlo Kart u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Henlo Kart u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Henlo Kart u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-24.90%
30 dana$ 0+134.13%
60 dana$ 0+114.40%
90 dana$ 0--

Što je Henlo Kart (KART)

Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. If no hamster crosses the finish line before the time runs out, the hamster closest to the finish line wins! If there is a tie, the winner is randomly selected between the tied hamsters. This leads to exciting and unexpected wins! After the competition, you can re-live the excitement by watching a replay of your hamster's performance to see how they stacked up against their competitors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Henlo Kart Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Henlo Kart (KART) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Henlo Kart (KART) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Henlo Kart.

Provjerite Henlo Kart predviđanje cijene sada!

KART u lokalnim valutama

Henlo Kart (KART) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Henlo Kart (KART) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KART opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Henlo Kart (KART)

Koliko Henlo Kart (KART) vrijedi danas?
Cijena KART uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KART u USD?
Trenutačna cijena KART u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Henlo Kart?
Tržišna kapitalizacija za KART je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KART?
Količina u optjecaju za KART je 210.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KART?
KART je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KART?
KART je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KART?
24-satni obujam trgovanja za KART je -- USD.
Hoće li KART još narasti ove godine?
KART mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KART predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:58:42 (UTC+8)

Henlo Kart (KART) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.