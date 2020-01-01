Hempy (HEMPY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hempy (HEMPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Hempy (HEMPY) Informacije

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

https://www.hempy.science/

Hempy (HEMPY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hempy (HEMPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 298.41K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 575.81M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 518.25K
Povijesni maksimum:
$ 0.00459128
Povijesni minimum:
$ 0.00014812
Trenutna cijena:
$ 0.00051885
Hempy (HEMPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hempy (HEMPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj HEMPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja HEMPY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku HEMPY tokena, istražite HEMPY cijenu tokena uživo!

HEMPY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide HEMPY? Naša HEMPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.