Hempy (HEMPY) Informacije Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine. Službena web stranica: https://www.hempy.science/ Kupi HEMPY odmah!

Hempy (HEMPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hempy (HEMPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 298.41K $ 298.41K $ 298.41K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 575.81M $ 575.81M $ 575.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 518.25K $ 518.25K $ 518.25K Povijesni maksimum: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 Povijesni minimum: $ 0.00014812 $ 0.00014812 $ 0.00014812 Trenutna cijena: $ 0.00051885 $ 0.00051885 $ 0.00051885 Saznajte više o cijeni Hempy (HEMPY)

Hempy (HEMPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hempy (HEMPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HEMPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HEMPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HEMPY tokena, istražite HEMPY cijenu tokena uživo!

HEMPY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HEMPY? Naša HEMPY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HEMPY predviđanje cijene tokena odmah!

