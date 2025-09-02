Hempy (HEMPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00459128$ 0.00459128 $ 0.00459128 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.20% Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) -23.20% Promjena cijene (7D) -23.20%

Hempy (HEMPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HEMPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEMPY je $ 0.00459128, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEMPY se promijenio za +3.20% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -23.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hempy (HEMPY)

Tržišna kapitalizacija $ 316.52K$ 316.52K $ 316.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 545.52K$ 545.52K $ 545.52K Količina u optjecaju 580.23M 580.23M 580.23M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hempy je $ 316.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEMPY je 580.23M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 545.52K.