Hemi Bitcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Hemi Bitcoin (HEMIBTC) danas je $ 91,502, s promjenom od 0.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HEMIBTC u USD je $ 91,502 po HEMIBTC.

Hemi Bitcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,212,519, s količinom u optjecaju od 24.18 HEMIBTC. Tijekom posljednja 24 sata, HEMIBTC trgovao je između $ 88,609 (niska) i $ 92,616 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 125,574, dok je rekordna najniža cijena bila $ 88,609.

U kratkoročnim performansama, HEMIBTC se kretao -0.59% u posljednjem satu i -11.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Količina u optjecaju 24.18 24.18 24.18 Ukupna količina 24.17975568 24.17975568 24.17975568

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hemi Bitcoin je $ 2.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEMIBTC je 24.18, s ukupnom količinom od 24.17975568. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.21M.