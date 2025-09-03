Više o HHI

Helping Hearts International Cijena (HHI)

1 HHI u USD cijena uživo:

$0.00046922
$0.00046922$0.00046922
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Helping Hearts International (HHI)
Helping Hearts International (HHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.074744
$ 0.074744$ 0.074744

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Helping Hearts International (HHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HHI je $ 0.074744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Helping Hearts International (HHI)

$ 4.68K
$ 4.68K$ 4.68K

--
----

$ 46.91K
$ 46.91K$ 46.91K

9.97M
9.97M 9.97M

99,972,344.7520963
99,972,344.7520963 99,972,344.7520963

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helping Hearts International je $ 4.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HHI je 9.97M, s ukupnom količinom od 99972344.7520963. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.91K.

Helping Hearts International (HHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Helping Hearts International u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Helping Hearts International u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Helping Hearts International u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Helping Hearts International u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 00.00%
60 dana$ 0-77.33%
90 dana$ 0--

Što je Helping Hearts International (HHI)

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

Resurs Helping Hearts International (HHI)

Službena web-stranica

Helping Hearts International Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Helping Hearts International (HHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helping Hearts International (HHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helping Hearts International.

Provjerite Helping Hearts International predviđanje cijene sada!

HHI u lokalnim valutama

Helping Hearts International (HHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Helping Hearts International (HHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Helping Hearts International (HHI)

Koliko Helping Hearts International (HHI) vrijedi danas?
Cijena HHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HHI u USD?
Trenutačna cijena HHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Helping Hearts International?
Tržišna kapitalizacija za HHI je $ 4.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HHI?
Količina u optjecaju za HHI je 9.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HHI?
HHI je postigao ATH cijenu od 0.074744 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HHI?
HHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HHI?
24-satni obujam trgovanja za HHI je -- USD.
Hoće li HHI još narasti ove godine?
HHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.