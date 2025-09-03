Helping Hearts International (HHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.074744$ 0.074744 $ 0.074744 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Helping Hearts International (HHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HHI je $ 0.074744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helping Hearts International (HHI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K Količina u optjecaju 9.97M 9.97M 9.97M Ukupna količina 99,972,344.7520963 99,972,344.7520963 99,972,344.7520963

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helping Hearts International je $ 4.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HHI je 9.97M, s ukupnom količinom od 99972344.7520963. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.91K.