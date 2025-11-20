Helpful Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Helpful Coin (HELPFUL) danas je --, s promjenom od 2.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HELPFUL u USD je -- po HELPFUL.

Helpful Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,434.37, s količinom u optjecaju od 998.97M HELPFUL. Tijekom posljednja 24 sata, HELPFUL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HELPFUL se kretao 0.00% u posljednjem satu i -31.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Helpful Coin (HELPFUL)

Tržišna kapitalizacija $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Količina u optjecaju 998.97M 998.97M 998.97M Ukupna količina 998,972,310.517431 998,972,310.517431 998,972,310.517431

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helpful Coin je $ 8.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELPFUL je 998.97M, s ukupnom količinom od 998972310.517431. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.43K.