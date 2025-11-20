HELP ME BEAT CANCER Cijena danas

Trenutačna cijena HELP ME BEAT CANCER (CANCER) danas je --, s promjenom od 44.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CANCER u USD je -- po CANCER.

HELP ME BEAT CANCER trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 138,868, s količinom u optjecaju od 999.56M CANCER. Tijekom posljednja 24 sata, CANCER trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00896552, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CANCER se kretao -0.15% u posljednjem satu i +234.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Tržišna kapitalizacija $ 138.87K$ 138.87K $ 138.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.87K$ 138.87K $ 138.87K Količina u optjecaju 999.56M 999.56M 999.56M Ukupna količina 999,562,898.217979 999,562,898.217979 999,562,898.217979

Trenutačna tržišna kapitalizacija HELP ME BEAT CANCER je $ 138.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CANCER je 999.56M, s ukupnom količinom od 999562898.217979. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.87K.