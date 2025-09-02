Helmet Insure (HELMET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00383553 $ 0.00383553 $ 0.00383553 24-satna najniža cijena $ 0.00391329 $ 0.00391329 $ 0.00391329 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00383553$ 0.00383553 $ 0.00383553 24-satna najviša cijena $ 0.00391329$ 0.00391329 $ 0.00391329 Najviša cijena ikada $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 Najniža cijena $ 0.00249308$ 0.00249308 $ 0.00249308 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Helmet Insure (HELMET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00388564. Tijekom protekla 24 sata, HELMETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00383553 i najviše cijene $ 0.00391329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELMET je $ 2.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00249308.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELMET se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helmet Insure (HELMET)

Tržišna kapitalizacija $ 164.91K$ 164.91K $ 164.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 388.35K$ 388.35K $ 388.35K Količina u optjecaju 42.46M 42.46M 42.46M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helmet Insure je $ 164.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELMET je 42.46M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 388.35K.