Helium IOT (IOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0003684 $ 0.0003684 $ 0.0003684 24-satna najniža cijena $ 0.00038991 $ 0.00038991 $ 0.00038991 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0003684$ 0.0003684 $ 0.0003684 24-satna najviša cijena $ 0.00038991$ 0.00038991 $ 0.00038991 Najviša cijena ikada $ 0.00381263$ 0.00381263 $ 0.00381263 Najniža cijena $ 0.00021525$ 0.00021525 $ 0.00021525 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) +2.45% Promjena cijene (7D) +0.54% Promjena cijene (7D) +0.54%

Helium IOT (IOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00038991. Tijekom protekla 24 sata, IOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003684 i najviše cijene $ 0.00038991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IOT je $ 0.00381263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021525.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IOT se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +2.45% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helium IOT (IOT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.98M$ 77.98M $ 77.98M Količina u optjecaju 23.14B 23.14B 23.14B Ukupna količina 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helium IOT je $ 9.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IOT je 23.14B, s ukupnom količinom od 200000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.98M.