Helio (HELIO) Informacije Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution. Službena web stranica: https://helio.fun/ Bijela knjiga: https://helio.gitbook.io/helio

Helio (HELIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Helio (HELIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 119.18K $ 119.18K $ 119.18K Ukupna količina: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Količina u optjecaju: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 119.18K $ 119.18K $ 119.18K Povijesni maksimum: $ 0.00493753 $ 0.00493753 $ 0.00493753 Povijesni minimum: $ 0.00008661 $ 0.00008661 $ 0.00008661 Trenutna cijena: $ 0.00012897 $ 0.00012897 $ 0.00012897 Saznajte više o cijeni Helio (HELIO)

Helio (HELIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Helio (HELIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HELIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HELIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HELIO tokena, istražite HELIO cijenu tokena uživo!

HELIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HELIO? Naša HELIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

