Helio (HELIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00493753$ 0.00493753 $ 0.00493753 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.67% Promjena cijene (1D) -13.52% Promjena cijene (7D) -3.07% Promjena cijene (7D) -3.07%

Helio (HELIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HELIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELIO je $ 0.00493753, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELIO se promijenio za +2.67% u posljednjih sat vremena, -13.52% u posljednjih 24 sata i -3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helio (HELIO)

Tržišna kapitalizacija $ 132.17K$ 132.17K $ 132.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.17K$ 132.17K $ 132.17K Količina u optjecaju 926.49M 926.49M 926.49M Ukupna količina 926,489,061.9126567 926,489,061.9126567 926,489,061.9126567

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helio je $ 132.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELIO je 926.49M, s ukupnom količinom od 926489061.9126567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.17K.