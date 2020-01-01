Helder (HLDR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Helder (HLDR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Helder (HLDR) Informacije Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi. Službena web stranica: https://www.helder.world/ Bijela knjiga: https://helder-world.gitbook.io/litepaper Kupi HLDR odmah!

Helder (HLDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Helder (HLDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.58M $ 92.58M $ 92.58M Ukupna količina: $ 427.24M $ 427.24M $ 427.24M Količina u optjecaju: $ 427.24M $ 427.24M $ 427.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.58M $ 92.58M $ 92.58M Povijesni maksimum: $ 0.217689 $ 0.217689 $ 0.217689 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.216693 $ 0.216693 $ 0.216693 Saznajte više o cijeni Helder (HLDR)

Helder (HLDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Helder (HLDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HLDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HLDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HLDR tokena, istražite HLDR cijenu tokena uživo!

