Helder (HLDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.188386 24-satna najniža cijena $ 0.190208 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.190566 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +19.92%

Helder (HLDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.189216. Tijekom protekla 24 sata, HLDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.188386 i najviše cijene $ 0.190208, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLDR je $ 0.190566, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLDR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +19.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helder (HLDR)

Tržišna kapitalizacija $ 80.84M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.84M Količina u optjecaju 427.25M Ukupna količina 427,250,255.9001106

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helder je $ 80.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLDR je 427.25M, s ukupnom količinom od 427250255.9001106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.84M.