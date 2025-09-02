Više o HLDR

Helder Logotip

Helder Cijena (HLDR)

Neuvršten

$0.189215
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Helder (HLDR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:18:55 (UTC+8)

Helder (HLDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

+0.07%

+19.92%

+19.92%

Helder (HLDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.189216. Tijekom protekla 24 sata, HLDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.188386 i najviše cijene $ 0.190208, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HLDR je $ 0.190566, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HLDR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +19.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helder (HLDR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helder je $ 80.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HLDR je 427.25M, s ukupnom količinom od 427250255.9001106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.84M.

Helder (HLDR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Helder u USD iznosila je $ +0.00012407.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Helder u USD iznosila je $ +3,593.9505353850.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Helder u USD iznosila je $ +0.1823977528.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Helder u USD iznosila je $ +0.11242936284465119.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00012407+0.07%
30 dana$ +3,593.9505353850+1,899,390.40%
60 dana$ +0.1823977528+96.40%
90 dana$ +0.11242936284465119+146.42%

Što je Helder (HLDR)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Helder Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Helder (HLDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helder (HLDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helder.

Provjerite Helder predviđanje cijene sada!

HLDR u lokalnim valutama

Helder (HLDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Helder (HLDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HLDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Helder (HLDR)

Koliko Helder (HLDR) vrijedi danas?
Cijena HLDR uživo u USD je 0.189216 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HLDR u USD?
Trenutačna cijena HLDR u USD je $ 0.189216. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Helder?
Tržišna kapitalizacija za HLDR je $ 80.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HLDR?
Količina u optjecaju za HLDR je 427.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HLDR?
HLDR je postigao ATH cijenu od 0.190566 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HLDR?
HLDR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HLDR?
24-satni obujam trgovanja za HLDR je -- USD.
Hoće li HLDR još narasti ove godine?
HLDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HLDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
