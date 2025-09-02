Helal Para Coin (HPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00681725$ 0.00681725 $ 0.00681725 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -0.76% Promjena cijene (7D) -10.46% Promjena cijene (7D) -10.46%

Helal Para Coin (HPC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HPC je $ 0.00681725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HPC se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helal Para Coin (HPC)

Tržišna kapitalizacija $ 127.99K$ 127.99K $ 127.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.99K$ 127.99K $ 127.99K Količina u optjecaju 999.87M 999.87M 999.87M Ukupna količina 999,866,729.9077798 999,866,729.9077798 999,866,729.9077798

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helal Para Coin je $ 127.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HPC je 999.87M, s ukupnom količinom od 999866729.9077798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.99K.