Helal Para Coin Logotip

Helal Para Coin Cijena (HPC)

Neuvršten

1 HPC u USD cijena uživo:

$0.000128
$0.000128$0.000128
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Helal Para Coin (HPC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:42:27 (UTC+8)

Helal Para Coin (HPC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00681725
$ 0.00681725$ 0.00681725

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-0.76%

-10.46%

-10.46%

Helal Para Coin (HPC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HPCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HPC je $ 0.00681725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HPC se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helal Para Coin (HPC)

$ 127.99K
$ 127.99K$ 127.99K

--
----

$ 127.99K
$ 127.99K$ 127.99K

999.87M
999.87M 999.87M

999,866,729.9077798
999,866,729.9077798 999,866,729.9077798

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helal Para Coin je $ 127.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HPC je 999.87M, s ukupnom količinom od 999866729.9077798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.99K.

Helal Para Coin (HPC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Helal Para Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Helal Para Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Helal Para Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Helal Para Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.76%
30 dana$ 0-4.42%
60 dana$ 0-68.86%
90 dana$ 0--

Što je Helal Para Coin (HPC)

Welcome to Helal Para Coin (HPC), a revolutionary digital currency designed to provide secure, transparent, and ethical financial transactions for everyone. As the financial landscape continues to evolve, HPC stands at the forefront of digital innovation, leveraging the power of the Solana blockchain to offer a decentralized, inclusive, and highly efficient financial solution. Helal Para Coin (HPC) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed for fast, secure, and low-cost digital transactions. It provides a decentralized and ethical financial ecosystem, enabling users to send, receive, invest, and stake tokens with near-instant settlement and minimal fees. HPC leverages Solana’s high-speed, scalable, and environmentally friendly infrastructure, making it an ideal solution for global payments, e-commerce, DeFi, and NFT marketplaces. Helal Para (HPC) is a cryptocurrency designed to comply with ethical financial principles. It aims to provide a helal principle on digital asset for transactions, investments, and savings. The project likely emphasizes ethical finance, avoiding interest, gambling, and uncertainty in its ecosystem.

Resurs Helal Para Coin (HPC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Helal Para Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Helal Para Coin (HPC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helal Para Coin (HPC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helal Para Coin.

Provjerite Helal Para Coin predviđanje cijene sada!

HPC u lokalnim valutama

Helal Para Coin (HPC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Helal Para Coin (HPC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HPC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Helal Para Coin (HPC)

Koliko Helal Para Coin (HPC) vrijedi danas?
Cijena HPC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HPC u USD?
Trenutačna cijena HPC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Helal Para Coin?
Tržišna kapitalizacija za HPC je $ 127.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HPC?
Količina u optjecaju za HPC je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HPC?
HPC je postigao ATH cijenu od 0.00681725 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HPC?
HPC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HPC?
24-satni obujam trgovanja za HPC je -- USD.
Hoće li HPC još narasti ove godine?
HPC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HPC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.