Više o HEIDRUN

HEIDRUN Informacije o cijeni

HEIDRUN Službena web stranica

HEIDRUN Tokenomija

HEIDRUN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Heidrun Logotip

Heidrun Cijena (HEIDRUN)

Neuvršten

1 HEIDRUN u USD cijena uživo:

$0.00012822
$0.00012822$0.00012822
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Heidrun (HEIDRUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:40:50 (UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.68%

+0.14%

+0.14%

Heidrun (HEIDRUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HEIDRUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEIDRUN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEIDRUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heidrun (HEIDRUN)

$ 127.02K
$ 127.02K$ 127.02K

--
----

$ 127.02K
$ 127.02K$ 127.02K

990.57M
990.57M 990.57M

990,571,296.4494276
990,571,296.4494276 990,571,296.4494276

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heidrun je $ 127.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEIDRUN je 990.57M, s ukupnom količinom od 990571296.4494276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.02K.

Heidrun (HEIDRUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Heidrun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Heidrun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Heidrun u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Heidrun u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.68%
30 dana$ 0-1.84%
60 dana$ 0-13.77%
90 dana$ 0--

Što je Heidrun (HEIDRUN)

Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Heidrun (HEIDRUN)

Službena web-stranica

Heidrun Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Heidrun (HEIDRUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Heidrun (HEIDRUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Heidrun.

Provjerite Heidrun predviđanje cijene sada!

HEIDRUN u lokalnim valutama

Heidrun (HEIDRUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Heidrun (HEIDRUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HEIDRUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Heidrun (HEIDRUN)

Koliko Heidrun (HEIDRUN) vrijedi danas?
Cijena HEIDRUN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HEIDRUN u USD?
Trenutačna cijena HEIDRUN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Heidrun?
Tržišna kapitalizacija za HEIDRUN je $ 127.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HEIDRUN?
Količina u optjecaju za HEIDRUN je 990.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HEIDRUN?
HEIDRUN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HEIDRUN?
HEIDRUN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HEIDRUN?
24-satni obujam trgovanja za HEIDRUN je -- USD.
Hoće li HEIDRUN još narasti ove godine?
HEIDRUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HEIDRUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:40:50 (UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.