hehe (HEHE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00277112 24-satna najviša cijena $ 0.00292355 Najviša cijena ikada $ 0.04613771 Najniža cijena $ 0.00185227 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -0.73% Promjena cijene (7D) +2.07%

hehe (HEHE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00290196. Tijekom protekla 24 sata, HEHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00277112 i najviše cijene $ 0.00292355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEHE je $ 0.04613771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00185227.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEHE se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i +2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu hehe (HEHE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.45M Količina u optjecaju 840.71M Ukupna količina 840,705,209.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija hehe je $ 2.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HEHE je 840.71M, s ukupnom količinom od 840705209.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.45M.